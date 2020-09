Vanessa Mai und die Schattenseiten des schnellen Ruhms

Vanessa Mai steht schon seit fast zehn Jahren im Rampenlicht – und das mit gerade mal 28! Als Frontfrau der Band „Wolkenfrei“ fing alles an, inzwischen ist Mai auch eine gefeierte Solo-Künstlerin. Doch so ein schneller, steiler Aufstieg verläuft nicht immer so rosarot, wie viele glauben.

In der Doku „Schlager ist mein Leben“ verrät die Sängerin, dass auch harte Zeiten hinter ihr liegen: „Es ging alles so schnell und es war so viel, was ich erleben durfte. Ich habe es irgendwann nicht mehr genießen können.“ Sie habe vor allem vergessen, auf sich selbst zu achten: „Ich habe bedauerlicherweise nicht mehr auf die Leute gehört, die es ehrlich und gut mit mir meinten. Je mehr Erfolg man hat, desto mehr Menschen kommen, die meinen zu wissen, wie du zu sein hast.“ Der Erfolg habe sie zerbrochen. Als Konsequenz sagte Mai dann im Jahr 2019 ihre geplante Arena-Tour ab.

Inzwischen ist die Baden-Württembergerin wieder voll in der Spur. Im Januar veröffentlichte sie ihr Album „Für immer“.

Foto: (c) MCS / Sandra Ludewig