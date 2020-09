Vanessa Mai verrät Singlename

Vanessa Mai hat den Namen ihrer neuen Single verraten. Vor wenigen Tagen kündigte die Sängerin ja bereits an, dass am Donnerstag (10.09.) um kurz vor Mitternacht ein neues Stück von ihr erscheinen wird und jetzt ist der Name bekannt: „Sommerwind“.

Mai selbst sagte dazu in ihrer „Instagram Story“: „‘Sommerwind‘ heißt der erste Song aus meinem siebten Album und witzigerweise ist es auch der erste Song, den ich gemeinsam mit meinen Jungs für das Album geschrieben habe.“ Und damit nicht genug. Die Schlagermusikerin meinte nämlich noch weiter: „Und es kommt noch so viel mehr!“

Ihr letztes Album „Für immer“ hat Vanessa Mai übrigens erst im Januar 2020 herausgebracht.

