Vin Diesel über seine Debütsingle „Feel Like I Do“

Vin Diesel hat seine erste Single „Feel Like I Do“ veröffentlicht. An dieser hat er während der Corona-Quarantäne zusammen mit Kygo gearbeitet.

Als er den Song in „The Kelly Clarkson Show“ vorstellte, sagte er: „Ich bin gesegnet, dass ich in einem Jahr, in dem ich normalerweise an einem Filmset wäre – und wir alle wissen, ist das momentan nicht möglich – einen anderen kreativen Ansatz hatte, eine andere Möglichkeit, euch mein Herz zu zeigen oder das mit euch zu teilen. Und Kygo gehört zu den Menschen, die zuerst an mich geglaubt haben.“

Vin Diesel fühlte sich übrigens auch von seinen Fans dazu ermutigt, Musik zu machen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos