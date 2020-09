„Wallows“ kündigen neue EP an

Neue Musik von den „Wallows“ ist unterwegs: Die Band hat für den 23. Oktober ihre neue EP „Remote“ angekündigt, berichtet „Warner Music“. Als ersten Vorgeschmack darauf erschien bereits die Single „Nobody Gets Me (Like You)“, inklusive passendem Video. Dafür haben „Wallows“ zum dritten Mal nun schon mit Regisseur Dillon Dowdell zusammengearbeitet.

Hier die Tracklist der EP:

1. Virtual Aerobics

2. Dig What You Dug

3. Nobody Gets Me (Like You)

4. Coastlines

5. Talk Like That

6. Wish Me Luck

Foto: (c) Anthony Pham / Warner Music