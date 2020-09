Was kommt da von Cro?

Am Freitag (18.09.) kommt irgendetwas von Cro, aber was? Auf „Instagram“ hat der 30-Jährige jetzt schon mehrfach kryptische Ankündigungen gemacht. So auch jetzt wieder. In dem Video unterhalten sich die Planeten miteinander darüber, dass die Erde krank ist und stinkt. Zu dem Video schreibt Cro: „Die Erde ist krank 18|09|20“.

Die Fans freuen sich auf das, was kommt. Auch, wenn niemand so richtig weiß was. Einer schreibt: „Es kann nur krass werden.“ Ein anderer Fan sagt: „Ich bin extrem gespannt, auf das, was kommt. Kann es kaum erwarten.“

Cro hat übrigens zusammen mit Captial Bra einen Sommerhit rausgebracht.

Foto: (c) Saeed Kakavand Chimperator Productions