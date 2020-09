„Whitesnake“: Die besten Liebeslieder in einer Sammlung

“Whitesnake”-Freunde aufgepasst: Am 06. November bringt die Band eine Sammlung ihrer schönsten Liebeslieder raus. Wie „Warner Music“ berichtet, sagte Frontmann David Coverdale: „Wie die meisten von euch wissen, sind so ziemlich alle von mir geschriebenen Songs auf irgendeine Weise Liebeslieder.“ Zum Album „Love Songs“ sagte er noch: „Dies sind einige meiner Favoriten. Nicht alle sind Balladen, einige sind durch und durch Rocksongs mit kraftvollen romantischen Themen… und natürlich… wird in jedem schwer geatmet!“

Und hier die Tracklist zu „Love Songs“

CD Tracklisting:

1. “Love Will Set You Free”

2. “The Deeper the Love”

3. “All I Want, All I Need”

4. “Too Many Tears”

5. “Can’t Go On”

6. “Is This Love”

7. “With All of My Heart” *

8. “Summer Rain”

9. “Your Precious Love”

10. “Now You’re Gone”

11. “Don’t You Cry”

12. “Midnight Blue”

13. “Easier Said Than Done”

14. “Yours For The Asking” *

15. “Let’s Talk It Over” *

LP Track Listing:

Side One

1. “Love Will Set You Free”

2. “The Deeper the Love”

3. “All I Want, All I Need”

4. “Too Many Tears”

Side Two

1. “Can’t Go On”

2. “Is This Love”

3. “With All of My Heart” *

4. “Summer Rain”

Side Three

1. “Your Precious Love”

2. “Now You’re Gone”

3. “Don’t You Cry”

4. “Midnight Blue”

Side Four

1. “Easier Said Than Done”

2. “Yours For The Asking” *

3. “Let’s Talk It Over” *

* bisher unveröffentlicht

Foto: (c) PRN / PR Photos