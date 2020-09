„WIER 2020“: Musikvideo zu „The Best of Us“ ist da

Füreinander da sein, zusammenhalten und „wir“ statt „ich“. Das ist die Botschaft eines neuen Songs einer neuen Künstlervereinigung. Unter dem Namen „Wier“ haben sich unter anderem Annett Lousian, Christina Stürmer, Joris, Lotte, Nico Santos, Stefanie Heinzmann und Sasha zusammengetan.

Vorgestern (04.09.) erscheint das Musikvideo. Auf dem „Instagram“-Kanal „wier_2020“ gibt es schon erste Einblicke. Sie schreiben vor zwei Tagen: „Das Musikvideo zu „Best of Us“ wird heute um 15 Uhr auf ‚YouTube‘ veröffentlicht. Ihr könnt es aber auch jetzt schon in unserer Story und in den Story-Highlights sehen.“ In dem Song singen die Künstlerinnen und Künstler: „Keiner steht alleine irgendwo, kein Weg ist zu weit und nichts zu hoch. Jeder von uns zeigt doch sowieso the best of us.“

„Best of Us“ wird sowohl auf Deutsch als auch in Englisch gesungen. Daher setzt sich der Name „WIER“ aus dem deutschen Wort „wir“ und der englischen Entsprechung „we“ zusammen. Neben den deutschen Sängerinnen und Sängern sind auch internationale Stars mit dabei: unter anderem Milow, Justin Jesso und Conor Byrne.

Foto: (c) Universal Music