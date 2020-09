Wincent Weiss feiert fünfjähriges von „Regenbogen“

Mit diesem Song hat alles angefangen: „Regenbogen“ war die erste Single von Wincent Weiss. Und die feiert jetzt Jubiläum.

Auf „Instagram“ erinnert der 27-Jährige mit einem alten Post, in dem er den Songtext handschriftlich aufgeschrieben hat. Dabei schreibt er in seiner Story: „Vor fünf Jahren einfach. Fünf Jahre! Wo ist die Zeit hin? Danke an alle, die uns auf dieser wahnsinnigen Reise begleitet haben!“

Wincent Weiss hat seine Fans übrigens begeistert. Der Sänger postete nämlich auf „Instagram“ Fotos, auf denen er oben ohne und mit nassem Oberkörper posiert.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music