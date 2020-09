Wincent Weiss: In Trauer

Große Trauer bei Wincent Weiss: Andreas Daermann von „Universal Music“ ist am Montag (31.08.) völlig überraschend im Alter von 57 Jahren gestorben. Weiss gehörte zu den Künstlern, um die sich Daermann kümmerte. Deswegen ist der Schock beim Sänger sehr groß.

Auf „Instagram“ schrieb er neben mehreren gemeinsamen Bildern: „Lieber Andreas, seitdem ich Musik mache begleitest du mich mit Rat, Freude, Herz und Liebe. Wir lagen uns doch gerade noch im Arm und sprachen über alles was noch kommen wird. Ich bin zutiefst bestürzt und kann es gar nicht glauben, dass dein Weg so unerwartet und viel zu früh endet. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten und bin in den Gedanken bei deiner Familie! Dein Wincent.“

Wincent Weiss hat sich übrigens erst kürzlich aus der Social Media-Pause zurückgemeldet.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music