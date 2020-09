Wincent Weiss meldet sich zurück

Schluss mit Funkstille! Wincent Weiss meldet sich nach wochenlangem Rückzug endlich wieder bei seinen Fans.

Der Sänger postete ein Bild von sich mit stylischer Brille, dazu schrieb er: „Moin! Ich melde mich zurück nach einer langen Pause. Ich habe viel Zeit mit der Familie und mit Freunden verbracht und die Auszeit richtig genossen. Aber jetzt geht es wieder los! Wir arbeiten die nächsten Wochen fleißig am neuen Album weiter. Ich habe auch währenddessen auf Fanseiten eure ganzen Beiträge und Posts gesehen. Vielen Dank an alle, die uns jeden Tag eine Freude machen und uns unterstützen!“ So kann der September starten.

Übrigens: Wincent Weiss verglich seine Live-Konzerte mit Las-Vegas-Hochzeiten.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music