„Wingenfelder“: Album „SendeschlussTestbild“ ist da

Zehn Jahre „Wingenfelder“: Das feiern die Brüder Kai und Thorsten mit ihrem Doppelalbum „SendeschlussTestbild“, das seit gestern (18.09.) zu haben ist. Darauf hat das Duo, wie „MCS“ berichtet, zehn Songs gepackt sowie zusätzlich als Geburtstagsgeschenk zehn Live-Tracks. Alle davon bieten sehr persönliche Einblicke.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters dazu: „Davon sich einsam und hilflos zu fühlen oder sich eben standhaft zu weigern, im Sturm auch nur einen Schritt nachzugeben, vom Leben und der Hoffnung, dem Verlieren und Finden der Liebe, von boykottierter Vernunft, vom Sich-gehen-Lassen und dem puren Glück abseits der gewohnten Wege, dem Scheitern-Dürfen und dem Reparieren, dem Zweifeln an sich und an der Welt. Dabei ist doch letztlich alles, was wir brauchen, schon in uns drin. Ganz egal, wo wir auch sind.“

Die passende Jubiläumtournee findet übrigens Anfang 2021 statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Termine verschoben werden. Hier die neuen:

19.02.21 Hannover, Capitol Theater

20.02.21 Hamburg, Gruenspan

24.02.21 Berlin, Frannz Club

27.02.21 Osnabrück, Rosenhof

28.02.21 Köln, Gloria

05.03.21 Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

06.03.21 Erfurt, HsD

11.03.21 Hemer, Altes Casino

14.03.21 Oberhausen, Turbinenhalle 2

19.03.21 Mannheim, Kulturhalle

Foto: (c) Martin Huch