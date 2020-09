Y’akoto kündigt neue EP an

Y’akoto hat neue Musik in der Pipeline. Die Sängerin veröffentlicht am 16. Oktober ihre neue EP „Obaa Yaa“, berichtet „We Share A Lot“.

Über die Platte sagte sie: „Glücklicherweise wurde mir in der Zwischenzeit von jemanden den ich sehr liebte das Herz gebrochen. Es ist wirklich komisch. Ich erfülle dieses Künstler-Klischee. Sobald mein Herz gebrochen ist, so gebrochen, dass es offen bleibt, kann ich mich endlich vergessen und mich ausdrücken. Ich kehre zurück in mein Inneres und Schreibe, schreibe und schreibe. Ich offenbare mich. Das Gute, das Schlechte, das dazwischen usw. (…) Im Februar 2020 bin ich für einen Monat von Accra nach Hamburg geflogen und wir haben in 5 Tagen ‚Obaa Yaa‘ aufgenommen und produziert. Mental und körperlich war ich wohl schon zu 100 Prozent drauf eingestellt. Es ging so schnell und alles fühlte sich stimmig an.“

Hier die Tracklist:

1. I Agree Master

2. Fake Love

3. Your New Girl

4. Underlover

Foto: (c) LooMee TV