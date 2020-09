„You Me At Six“ kündigen neues Album an

„You Me At Six“ haben ein neues Album in den Startlöchern, doch darauf müssen die Fans noch etwas warten. Wie „Verstärker Medienmarketing“ berichtet, erscheint am 15. Januar 2021 ihre Platte „Suckapunch“. Um die Wartezeit jedoch etwas zu verkürzen, hat die Band bereits den Vorboten „Makemefeelalive“ veröffentlicht und jetzt auch die neue Single „Beautiful Way“.

Frontmann Josh Franceschi sagte dazu: „Wir haben ziemlich viel Zeit mit dem Streben nach Glück verbracht, kollektiv und individuell, nur um festzustellen, dass Glück mehr als nur ein Gemütszustand ist. Wir mussten uns unseren Schmerz direkt stellen und ihn in etwas positives verwandeln. Unser siebtes Studioalbum ist das Resultat, wie wir Frieden und Akzeptanz gefunden haben.“

Ihr aktuelles Album „VI“ brachten „You Me At Six“ übrigens 2018 heraus.

Foto via Verstärker Medienmarketing