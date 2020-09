Yungblud: Sein zweites Album kommt am…

Das Erscheinungsdatum des zweiten Albums von Yungblud steht fest: „Weird“ erscheint am 13. November, berichtet „Universal Music“.

Und was können die Fans erwarten? Der Musiker selbst sagte dazu: „Es ist eine Geschichte des Erwachsenwerdens und der Selbstakzeptanz und Befreiung, in Bezug auf Sex und Geschlecht und Drogen und Herzschmerz und all die anderen Wendungen, die wir im Leben durchmachen. Ich hoffe, es gibt den Leuten das Gefühl, dass es in Ordnung ist, sich fehl am Platz, anders oder seltsam zu fühlen, denn das Leben ist seltsam – aber das ist das Schöne daran. Versuch also nie, es als jemand anderes zu leben. Lebe es wie du!“

Als weiteren Vorgeschmack darauf hat Yungblud kürzlich die Single „god save me, but don’t drown me out“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos