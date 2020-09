Zara Larsson hat sich verletzt

Autsch! Das hat weh getan. Zara Larsson hat einen blutunterlaufenen Daumen. Schuld daran ist eine Tür – wer kennt es nicht?

In ihrer „Instagram“-Story hat die 22-Jährige bewiesen, dass auch Stars sich etwas klemmen. In einer Collage aus vier Bildern, die alle ihren verletzten Daumen zeigen, schreibt sie: „Ich habe mir heute meinen Nagel in einer Tür gequetscht.“ Am nächsten Morgen gab es noch ein Foto und darauf ist schon fast der ganze Nagel blau. Sie schreibt: „Ombre!“

Foto: (c) PRN / PR Photos