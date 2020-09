Zara Larsson: „Ihr seid wunderschön und einzigartig“

Jeder Mensch ist wunderschön, genauso wie er oder sie ist.

Das findet Zara Larsson und deswegen regt sie sich auch so auf, wenn sie auf „Instagram“ Seiten entdeckt, die einem etwas anderes einreden wollen. Eine solche Seite veröffentlichte die Sängerin in ihrer Story und schrieb dazu: „Ihr nehmt die Gesichter von Menschen, sogar Polizeifotos von Frauen, und „repariert sie“. Warum? Weil sie nicht hübsch genug sind? (…) Und dann wundern wir uns, warum es Frauen schwerfällt, sich so zu akzeptieren, wie sie sind.“ Abschließend meinte Larsson noch: „Ihr seid wunderschön und einzigartig.“

Auch durch ihre Musik will Zara Larsson Frauen bestärken.

Foto: (c) PR Photos