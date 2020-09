Zayn Malik mit Ankündigung

Fans von Zayn Malik und Gigi Hadid beschäftigt nur noch ein Thema: Wann kommt das Baby der beiden? Fast täglich tauchen neue Gerüchte auf: Die einen vermuten, dass das Baby schon auf der Welt sei, die anderen behaupten, dass es sich nur noch um Stunden handeln könne.

Bei all der Aufregung ging eines fast unter: Zayn Maliks neues noch unbekanntes Projekt! Dieses kündigte der Sänger vor einer Woche auf „Instagram“ an. Malik postete ein Polaroid-Bild von sich und schrieb dazu: „Ich habe Zeug, das ich euch bald zeigen werden!“ Es wird also doppelten Grund zur Freude geben.

Übrigens: Charlie Puth hat zuhause vor einigen Wochen einen unveröffentlichten Song von sich und Zayn Malik gefunden.

Foto: (c) PR Photos