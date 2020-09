Zayn Malik: Seine Tochter wird „Harry Potter“-Fan

Die Tochter von Zayn Malik und Gigi Hadid ist erst wenige Tage alt. Doch eins steht jetzt schon fest: sie muss „Harry Potter“-Fan werden. Das war sogar schon vor der Geburt klar.

In einem Interview mit „ODEntertainment“, das vor der Geburt gedreht wurde, sagte er: „Ich habe ‚Harry Potter‘ immer geliebt. Ich denke, es ist etwas, das ich meinen Kindern zeigen werde und so weiter und so fort. Ich denke, das ist etwas, das sehr lange in der Familie bleiben wird.“ „Harry Potter“ wird also zu einem immateriellen Familienerbe.

Zayn Malik und Gigi Hadid haben die Geburt ihrer Tochter übrigens via „Instagram“ verkündet.

