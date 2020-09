Zucchero: Neue Tour-Termine

Auch die Tour von Zucchero muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie und dem damit verbundenen Großveranstaltungsverbot in diesem Jahr ausfallen. Doch glücklicherweise hat der Musiker bereits Ersatztermine für nächsten Sommer parat. Wie „Universal Music“ berichtet, startet Zucchero seine Tour nun am 13. Juni 2021 in der Schleyer-Halle in Stuttgart und endet am 07. Juli in Leipzig in der Quarterback Immobilien Arena. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Und hier alle neuen Termine:

13.06.21 Stuttgart / Schleyer-Halle

14.06.21 München / Olympiahalle

16.06.21 Frankfurt / Festhalle

17.06.21 Lingen / Emsland Arena

19.06.21 Düsseldorf / ISS Dome

21.06.21 Berlin / Mercedes-Benz-Arena

22.06.21 Hamburg / Barclaycard Arena

07.07.21 Leipzig / QUARTERBACK Immobilien ARENA

Foto: (c) Meeno / Universal Music