50 Cent: „Ich kann es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was wir kreieren“

Rapper 50 Cent macht nicht mehr nur Musik, sondern steigt jetzt auch in das Horrorfilm-Geschäft ein.

Der 45-Jährige hat einen Vertrag zwischen Arts District Entertainment, der Produktionsfirma unter der Leitung von Roger Birnbaum, Eli Roth und Michael Besman, dem Indie-Studio 3BlackDot und seiner Firma G-Unit Film & Television abgeschlossen. Eli sagte in einer Erklärung: „Sowohl 50 Cent als auch James [Frey, der die gesamte kreative Entwicklung und Produktion für 3BlackDot überwacht] haben sich nie vor kontroversem, grenzüberschreitendem Material gescheut und durch ihre rohe kreative Energie massive globale kulturelle Auswirkungen erzielt. Wir wollen den gleichen Spaß und die gleiche Gefahr in diese neue fantastische Liste von Gruselfilmen bringen. Wir wollen die Filme machen, für die andere zu viel Angst haben.“ 50 Cent sagte: „Eli, James, Roger, Michael und 3BlackDot werden großartige Partner bei der Übernahme des Horror-Genres durch G-Unit Film and Television sein. Ich kann es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was wir kreieren.“

50 Cent hält sich übrigens für immun.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos