„AC/DC“ sind zurück! Und schon diese Woche kommt ihre erste Single. Das hat die Band in Form eines kurzen Videoclips bestätigt. In den 17 Sekunden gibt es eine kurze Vorschau auf den Song und Aufnahmen aller fünf Bandmitglieder.

In der Videobeschreibung steht: „‘Shot In The Dark‘. Die neue Single kommt am Mittwoch!“ Das ist ja schon heute!

„AC/DC“ sind übrigens wieder komplett: Brian Johnson, Phil Rudd und Cliff Williams kehren zur Band zurück.

Foto: (c) Sony Music / James Minchin