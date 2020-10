„AC/DC“: Neues Album erscheint am…

Jetzt ist es offiziell: Das neue „AC/DC“-Album trägt den Titel „Power up“ und wird am 13. November erscheinen, wie der Webseite „pwrup.acdc.com“ zu entnehmen ist. Das ist die erste neue Platte der Band, seit ihrem Werk „Rock Or Dust“ aus dem Jahr 2014. Die erste Single daraus, der Song „Shot In The Dark“, ist bereits zu haben.

Hier die Tracklist:

1. „Realize“

2. „Rejection“

3. „Shot In The Dark“

4. „Through The Mists Of Time“

5. „Kick You When You’re Down“

6. „Witch’s Spell“

7. „Demon Fire“

8. „Wild Reputation“

9. „No Man’s Land“

10. „Systems Down“

11. „Money Shot“

12. „Code Red“

Foto: (c) Solarpix / PR Photos