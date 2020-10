Adel Tawil: Hoffnungsvoll in die Zukunft

30 Jahre ein vereintes Deutschland: Es gibt zwar immer noch Probleme, aber die sind machbar und vor allem sehr viel besser zu ertragen, als ein geteiltes Land. So sieht es jedenfalls Adel Tawil.

Auf „Instagram“ schrieb der Musiker: „Ich schaue trotz Turbulenzen in dieser schwierigen Zeit mit Hoffnung und Entschlossenheit in die Zukunft. Ich glaube an unser Land und meine Mitmenschen. Lasst es uns gemeinsam schaffen!“

Übrigens: Was die Musik angeht, so herrscht zumindest in den Charts Ausgleich.

Foto: (c) Universal Music