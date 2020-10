Adele: „Ich wollte das schon immer tun“

Premiere bei „Saturday Night Live“: Adele wird am kommenden Samstag (24.10.) erstmals als Gastmoderatorin die Sketchshow moderieren.

Auf „Instagram“ teilte die Sängerin diese Neuigkeit mit ihren Fans. Dazu schrieb sie: „Verdammte Scheiße! Ich freue mich so sehr darüber! Und ich bin auch total verängstigt. Mein erster Moderationsgig überhaupt und dann auch noch ‚SNL‘! Ich wollte das schon immer tun, (…) aber der Zeitpunkt war nie der Richtige. Aber wenn es je einen Moment gab, um mit geschlossenen Augen kopfüber hineinzuspringen und auf das Beste zu hoffen, dann ist es 2020, richtig? Es wird fast genau zwölf Jahre her sein, dass ich zum ersten Mal in der Show war, (…) was meinen Durchbruch in Amerika sicherte, deswegen fühlt es sich so an, als hätte sich der Kreis geschlossen. Und ich konnte einfach nicht Nein sagen.“

Als musikalischer Gast wurde übrigens H.E.R. angekündigt.

Foto via Beggars Group