Afrojack hat geheiratet

Für den DJ Afrojack und Elettra Lamborghini haben die Hochzeitsglocken geläutet. Der 33-jährige niederländische Produzent, der mit bürgerlichem Namen Nick van de Wall heißt, hat letzte Woche in der Luxusvilla Balbiano am Comer See den Bund fürs Leben geschlossen. Unter den Gästen waren auch David Guetta und seine Partnerin Jessica Ledon.

Die Braut hat via „Instagram“ Bilder von sich und ihrem neuen Ehemann geteilt. Dazu schrieb sie ganz einfach: „Nick und Elettra, 26.09.2020.“ Zu einem zweiten Foto von der sechsstufigen Hochzeitstorte schrieb sie auf italienisch: „Ich möchte diesen Beitrag und meine folgenden Worte (obwohl ich nicht so jemand bin, der sowas tut) widmen, um allen Anwesenden und allen Menschen zu danken, die Teil des besten Tages unseres Lebens waren. Es war buchstäblich perfekt, das Lächeln und die Tränen meiner ganzen Familie und Freunde waren von unschätzbarem Wert. Unsere Freunde und Verwandten sagten alle, dass die Atmosphäre so voller wahrer Liebe war, dass alles magisch wurde.“

Afrojack und Elettra sind übrigens seit September 2018 ein Paar und haben ihre Verlobung im vergangenen Dezember bekannt gegeben.

Foto: (c) PR Photos