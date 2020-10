Amy Winehouse: Boxset ihre Alben und Vinyl-Singles

Fans von Amy Winehouse aufgepasst: Im November und Dezember werden zwei Boxset mit all ihren Alben und exklusiven Vinyls erscheinen.

Wie der „Musikexpress“ berichtet, kommt am 20. November eine Sammlung aus zwölf 7-Inch-Vinyl-Singles unter dem Titel „The Singles Collection“ auf den Markt. Darunter befindet sich auch eine Live-Performance von „Valerie“ und das Duett „Body and Soul“ mit Tony Bennett. Und am 04. Dezember erscheint dann das CD-Boxset „The Collection“, auf dem sich alle Songs befinden, die Winehouse je veröffentlicht hat. Zudem befinden sich in dem Set auch die posthume Compilation „Lioness: Hidden Treasures“ sowie das Konzert-Album „Live in London“.

Von Amy Winehouse ist übrigens ein Biopic in der Mache. Und eine Schauspielerin hat sich schon gemeldet, dass sie die Hauptrolle übernehmen möchte.

