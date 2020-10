„Arcade Fire“ haben genug Material für mehrere Alben

„Arcade Fire“ sind im Lockdown offenbar besonders fleißig gewesen. Nachdem es zu Beginn der Pandemie zunächst so aussah, als würde sich die Aufnahmen von einem neuen Album schwierig gestalten, ist jetzt genau das Gegenteil eingetroffen.

Wie Frontmann Win Butler im „Broke Records“-Podcast erzählt, hat die Band nun sogar so viel Material zusammen, dass es für zwei Platten reicht. Er sagte: „Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich mehr geschrieben habe“, erzählte der Sänger. „Es fühlte sich an, als wäre ich wieder 18 Jahre alt und säße fünf Tage hintereinander am Klavier und arbeite an einer Melodie für eine Strophe. Statt an einem Album zu arbeiten hat die Band einfach zwei oder drei neue geschrieben.“

Allerdings könnte sich die Aufnahme der Alben als etwas schwierig gestalten, da die Bandmitglieder über den ganzen Globus verteil sind.

