„Arctic Monkeys“ bringen Live-Album für den guten Zweck raus

Am 04. Dezember bringen die „Arctic Monkeys“ neue, alte Musik raus. Dann kommt nämlich ihr Album „Live at The Royal Albert Hall“ raus, das bei ihrem Auftritt im Jahr 2018 im legendären Musiklokal in London im Rahmen ihrer „Tranquility Base Hotel + Casino“-Tour aufgezeichnet wurde. Und die Erlöse der LP spendet die Band an die Wohltätigkeitsorganisation „War Child“, die sich für vom Krieg betroffene Kinder einsetzt.

Die Rocker twitterten: „Am 7. Juni 2018 spielten wir eine Sondershow in der Royal Albert Hall in London. Alle Einnahmen aus dieser Nacht wurden an ‚War Child‘ gespendet, um die wichtige Arbeit zu unterstützen, die sie leisten, um Kinder zu schützen, zu erziehen und zu rehabilitieren, die das Trauma eines Konflikts erlebt haben und den Schrecken des Krieges. Die Situation, die 2018 schon schlecht war, ist jetzt noch schlimmer und diese Kinder und ihre Familien brauchen unsere Hilfe mehr denn je. Damit ‚War Child‘ sein Finanzierungsdefizit reduzieren und ihre wertvolle Arbeit fortsetzen kann, veröffentlichen wir ein Live-Album, das an diesem Abend aufgenommen wurde. Alle Einnahmen gehen direkt an die Wohltätigkeitsorganisation.“

Alex Turner von den „Arctic Monkeys“ zieht übrigens zurück nach London.

Foto: (c) Zackery Michael / Verstärker Medienmarketing