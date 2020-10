Ariana Grande, Leonardo DiCaprio & Co: „Netflix“ plant Komödie mit Mega-Stars

Bald schon Kinder, wird’s was geben! „Netflix“ plant eine Komödie mit Super-Stars wie Ariana Grande, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Das berichtet „Variety“. Der Streaminganbieter nimmt bekanntlich gerne viel Geld in die Hand, um neue Produktionen an den Start zu bringen.

Dieses Jahr zum Beispiel sind unzählige Serien erschienen. Für die Komödie „Don’t Look Up“ dürften auch wieder hohe Summen eingeplant sein. Adam McKay, bekannt für Filme wie „The Big Short“ oder „Vice – Der zweite Mann“, wird die Regie übernehmen. Voraussichtlich sollen die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen.

Geplant ist außerdem ein Action-Film mit dem Titel „Red Notice“, mit Dwayne „The Rock“ Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot. Die Produktion gilt Insidern zufolge als eine der teuersten, die sich „Netflix“ bislang geleistet hat.

Foto: (c) PR Photos