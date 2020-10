Ariana Grande: Tracklist steht fest

Nachdem Ariana Grande letzte Woche (23.10.) mit der Titelsingle „Positions“ ihres kommenden Albums ihre Fans begeistert hat, verrät sie jetzt auch die komplette Tracklist. Insgesamt 14 Tracks hat die Sängerin auf die Platte gepackt, wie aus ihrem „Instagram“-Eintrag hervorgeht. Darunter befinden sich auch Duette mit Doja Cat, The Weeknd und Ty Dolla $ign. Das Album „Positions“ erscheint bereits diesen Freitag (30.10.).

Hier die komplette Tracklist von „Positions“.

1. shut up

2. 34+35

3. motive feat. Doja Cat

4. just like magic

5. off the table feat. The Weeknd

6. six thirty

7. safety net feat. Ty Dolla $ign

8. my hair

9. nasty

10. west side

11. love language

12. positions

13. obivous

14. pov

Foto: (c) PR Photos