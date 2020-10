Ashley Graham postet Schnappschuss nach der Geburt

Ashley Graham ist erstaunt darüber, wie schnell die Zeit mit ihrem Baby verfliegt. Sie postete auf „Instagram“ ein Throwback-Foto, auf dem sie kurz nach der Geburt ihres Sohnes fast nackt mit diesem auf dem Bett liegt. Hinter ihr sitzt ihr Mann Justin Ervin und drei Frauen, die bei der Geburt geholfen haben. Graham schrieb dazu: „Ich kann nicht glauben, dass Isaac heute neun Monate alt ist. Neun Monate innen, neun Monate draußen.“

Die Gelegenheit nutzte das Model, um sich bei den Geburtshelferinnen zu bedanken. Sie schrieb weiter: „Danke an dieses phänomenale Team, das die Schwangerschaft und die Geburt so reibungslos gemacht hat. Wir sind so glücklich, die Unterstützung dieser erstaunlichen Frauen zu haben!“

Ashley Graham verzichtet übrigens auf Zucker.

Foto: (c) Rula Kanawati / PR Photos