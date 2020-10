Aufmunternde Botschaft von Ellie Goulding

Ellie Goulding rät ihren Fans dazu, in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten, tief durchzuatmen.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin: „Nicht sicher, wer das hier hören muss, aber… Lass dich davon nicht einnehmen. Wir handeln nicht rational, wenn es in unseren Köpfen turbulent zugeht, deswegen vertraue dir in diesen Zeiten nicht. Sie sind nicht dauerhaft. Warte darauf, dass sie vorübergehen. Atme tief ein und trink Tee.“

Ellie Goulding hat ihren Fans auch schon den Rat gegeben, mehr Bücher zu lesen.

