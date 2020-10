Drei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den USA beleuchtet die „auslandsjournal“-Doku „Kampf um ein neues Amerika“, wie seit George Floyds Tod am 25. Mai 2020 eine Protestwelle durch die USA rollt und die aufgeheizte Stimmung das Land verändert. Der Film von Ines Trams und Steffanie Riess aus dem ZDF-Studio in Washington ist ab Mittwoch, 14. Oktober 2020, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek und in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 2020, um 0.45 und 3.45 Uhr im ZDF zu sehen.

Der Kampf für ein neues Amerika vertieft die ohnehin bestehenden Gräben. Während US-Präsident Donald Trump Bundespolizisten in vor allem von Demokraten regierte Städte schickte, fordert eine junge Protestbewegung grundlegende Reformen der Polizei. Mit der „Black Lives Matter“-Bewegung haben die Proteste gegen Polizeigewalt nach George Floyds Tod stark zugenommen. Der Film zeigt, wie sich in Minneapolis die Bewegung gegen die anhaltende Diskriminierung, der Schwarze in den USA ausgesetzt sind, über Jahre etabliert hat und was sich im aktuellen Fall durch die Unterstützung weißer Amerikaner verändert.

In Denver ist bereits sichtbar, mit welchen Folgen Pläne für den Umbau der Polizeistrukturen umgesetzt werden. Seit der jüngsten Polizeireform werden dort bei einem Notruf nicht sofort Polizisten losgeschickt, sondern je nach Bedarfslage zunächst Sozialarbeiter. In Lancaster, Pennsylvania, arbeiten weiße Stadtratsmitglieder daran, mit Mitteln der Stadtplanung langfristig gewachsene Gettos aufzulösen und die immer noch sichtbaren Folgen der Rassentrennung zu überwinden. Diese Initiativen stehen als Beispiele dafür, wie auch weiße Amerikaner beginnen, Strukturen zu verändern, die hinter Rassismus und Ausgrenzung stehen. In Washington D.C., dem Epizentrum der Proteste und der politischen Macht, begleitet das ZDF-Team schwarze und weiße Aktivisten und zeigt, wie sich der Kampf für ein neues Amerika auch gegen den Widerstand in den eigenen Familien formiert.

In Georgia, im Süden der Vereinigten Staaten, einem der ehemaligen großen Sklavenhalter-Staaten, wird besonders deutlich, wie die Republikaner um US-Präsident Donald Trump noch heute versuchen, die schwarze Minderheit am Wählen zu hindern. „auslandsjournal – die doku“ zeigt, mit welchen Mitteln schwarzen Wählern Steine in den Weg gelegt werden, um die lange gewachsene republikanische Macht in den Südstaaten zu bewahren.

ZDFinfo sendet die „auslandsjournal“-Doku „Kampf um ein neues Amerika“ unter anderem am Sonntag, 1. November 2020, 8.30 Uhr. In der ZDFmediathek finden sich die Beiträge und Dokumentationen zur US-Wahl 2020 gebündelt auf einer Themenseite unter: https://zdf.de/nachrichten/thema/usa-wahlen-100.html

