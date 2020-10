Dank Ava Max weihnachtet es schon, denn die 26-Jährige hat einen brandneuen Weihnachtssong rausgebracht. Das berichtet „Warner Music“.

„Christmas Without You“ folgt nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung ihres Debütalbum „Heaven & Hell“.

Ava Max ist übrigens die Tochter albanischer Einwanderer und arbeitet seit der Grundschule unermüdlich an der Erfüllung ihres Traumes. 2018 ging dieser durch die erfolgreiche Single „Sweet but Psycho“ in Erfüllung.

Foto: (c) Landmark / PR Photos