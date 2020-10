Batomae sagt Straßenmusiktour ab

„Es soll und darf auch nicht sein.“ Das schreibt Batomae via „Instagram“ und sagt somit seine für November geplante Straßenmusiktour ab. Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionen.

Auf zwei geposteten Bildern schreibt der Musiker: „Bin ich enttäuscht, weil wir uns nicht sehen können? Natürlich. Bin ich traurig, weil ich das Live-Musik machen und mit euch feiern vermisse? Absolut. Es wird die Zeit kommen, wo wir all das wieder gemeinsam tun, laut singen, tanzen, feiern und verrückt verloren in Reihe 1 oder 100 gemeinsam Arm in Arm unvergleichliche Abende erleben werden. Nur diese Zeit ist eben leider nicht jetzt, denn ich kann und will niemanden von euch, euren Liebsten, meinen Liebsten, mich oder sonst irgendjemanden in Gefahr bringen.“ Außerdem fügt er noch einen Hinweis hinzu: „Wir alle haben eine Verantwortung und können mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen gesund und unbeschadet diese Zeit überstehen.“

Trotz dieser schlechten Nachricht, hat Batomae noch etwas für die Fans. Zum Schluss schreibt er: „Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ein kleines Trostpflaster für euch hätte. Mehr dazu am Wochenende. Nur ein bisschen Geduld, denn ich wäre nicht ich, wenn ihr die nicht bräuchtet.“

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS