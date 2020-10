Batomae: Was hat er geplant?

Batomae brütet offenbar etwas aus. Doch keine Sorge, es ist keine Grippe, sondern anscheinend etwas Musikalisches. Jedenfalls geht dies aus seinem aktuellen „Instagram“-Eintrag hervor.

Dort schrieb der Sänger nämlich: „Es passiert grad viel und hoffe so sehr, dass ich all das bald mit Euch teilen kann. Liebste Grüße und in Gedanken habe ich Euch an meiner Seite. Euer Bato.“ Und wo befindet sich Batomae dafür aktuell? Auch das hat er verraten. Der Musiker schrieb weiter: „Immer wieder beeindruckend, Wien.“ Weitere Infos gab es allerdings nicht.

Batomae kommt dieses Jahr übrigens noch auf eine Straßen-Tour.

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS