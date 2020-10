Bebe Rexha kündigt „Baby I’m Jealous“ an

Bebe Rexha hat geliefert: Nachdem die Sängerin ihren Fans mit baldigen Neuigkeiten eingeheizt hat, liefert sie nun auch.

Auf „Instagram“ kündigte die 31-Jährige jetzt an, dass sie eine neue Single am Start hat. „Baby I’m Jealous“ erscheint bereits diesen Freitag (09.10.). Und das ist noch nicht alles an Neuigkeiten. Unterstützt wird Bebe bei diesem Song nämlich von keiner Geringeren als Doja Cat.

Exklusive Infos zur Veröffentlichung neuer Songs können Fans übrigens auch in Form von Textnachrichten von Bebe Rexha bekommen.

