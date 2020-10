Eine neue Haarfarbe hat Bebe Rexha schon mal. Doch das soll es noch nicht gewesen sein, denn irgendwas kommt da heute von ihr.

Via „Instagram“ verkündete sie gestern (04.10.): „Ich habe morgen eine besondere Ankündigung.“ Dabei postete sie den Hashtag „Br2“ und ein Promobild. Wir können also gespannt sein, was heute von der 31-Jährigen kommt.

Exklusive Infos zur Veröffentlichung neuer Songs konnten Fans übrigens in Form von Textnachrichten von Bebe Rexha bekommen.

Foto: (c) PRN / PR Photos