Bebe Rexha und ihr Song über Männer

Bebe Rexha hat erst vor wenigen Tagen ihre neue Single „Baby I´m Jealous“ veröffentlicht. Jetzt denkt sie anscheinend schon wieder über neue Musik nach.

Bei „Instagram“ postete sie ein Video von sich, in dem sie ein Lied mit ihren Lippen synchronisiert. Dazu schrieb sie: „Ich denke darüber nach, diesen Song zu veröffentlichen. Was denkt ihr?“ Ihre Fans sind begeistert, denn in dem Video heißt es: „Dies ist ein Song, den ich über Männer geschrieben habe. Er heißt ‚Ew‘.“ Und der Songtext? Der ist kurz und knackig: „Du bist ekelhaft.“

Bebe Rexha sagt übrigens über ihre neuste Single, dass dies ein Song ist, den sie über das Akzeptieren ihrer Unsicherheiten schrieb.

Foto: (c) PR Photos