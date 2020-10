Bela B: „Jugend nach vorne und Frauen an die Macht“

Bela B. hat konkrete Vorstellungen, wie die Welt zu retten ist. Der Schlagzeuger der „Ärzte“ verriet gegenüber „jetzt.de“, wie sein Zwei-Punkte-Plan dazu aussieht.

Der 57-Jährige sagte: „Das klingt jetzt so, als würd ich in ein populistisches Horn stoßen, aber es gibt genau zwei Sachen, die diese Welt retten können. Als Erstes müssen viel mehr Frauen in Regierungsposten und Führungspositionen kommen, weil die Alleinherrschaft weißer alter Männer uns nirgendwo hinführt. Wenn sich das mal ändert, ist schon viel gewonnen. Und das Zweite sind junge Menschen, denen Lobbyismus und Klimawandel und Rassismus ein Greuel sind. Jugend nach vorne und Frauen an die Macht, dann wird diese Welt definitiv eine Chance haben, weiterzubestehen.“

Bela B engagiert sich übrigens seit Jahren für die private Seennotrettung, indem er immer wieder zu Spenden aufruft und sich mit Seenotrettern und Seenotretterinnen öffentlich solidarisiert.

