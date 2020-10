Beyoncé: Neue Mode-Kollektion kommt diese Woche

Beyoncé wird eine neue Ivy-Park-Kollektion zusammen mit Adidas rausbringen. Die Reihe an Sportklamotten wird „DRIP 2“ heißen und ist ab dem 30. Oktober erhältlich.

Die Ankündigung kam auf dem offiziellen „Instagram“-Account von Ivy Park. Auf den Bildern ist Beyoncé zu sehen, wie sie die Klamotten in Pose bringt. Die Looks variieren zwischen pfirsichfarbenen Tracksuits, über einen neongrünen Turnanzug bis hin zu einem hellblauen Gymnastikanzug. Der Fokus liegt klar auf bunten Farben, was in der grauen Herbstzeit ja nicht schaden kann.

Beyoncé macht auf ihren Social-Media-Kanälen gerade auf die Proteste in Nigeria gegen SARS aufmerksam.

