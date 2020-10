Beyoncé schickte einer Krebspatientin einen Blumenstrauß

Beyoncé hat einer Krebspatientin Blumen geschickt.

Über „Instagram“ wurde dazu verkündet: „Wenn dir Queen Bey Blumen schickt. Vielen Dank @beyonce Lyric war so schockiert darüber, eine E-Mail von dir zu bekommen und sie sagte, dass Beyoncé die Beste sei!!! Wir lieben dich so sehr und sie hofft, dich eines Tages zu treffen.“ Die Notiz beinhaltete einen Songtext von Beyoncé und der Superstar fügte sogar seine eigene Botschaft hinzu und schrieb: „Ich war so bewegt darüber, wie dich dieser Songtext inspiriert hat, […] Ich kann es nicht abwarten, dich eines Tages kennenzulernen und ich bin so froh darüber, dass du sicher in deinem Zuhause bist. Du bist eine Überlebenskünstlerin. Gott behüte dich, B.“

Beyoncés Mutter Tina Knowles-Lawson hatte vor kurzem verraten, dass sie besonders stolz auf die „private“ Wohltätigkeitsarbeit ihrer Kinder Beyoncé und Solange sei.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos