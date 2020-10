Bill Kaulitz genießt das Wochenende

Am Mittwoch ist Bergfest. Heißt, wir können schon mal überlegen, wie wir unser Wochenende verbringen – natürlich Corona-gerecht.

Bill Kaulitz hat schon mal vorgemacht, wie es geht und hat sein Sonntagabend auf dem Sofa verbracht. Mit einer Fernbedienung in der rechten Hand und einem Glas mit Rotwein in der linken Hand guckt er gespannt TV. Zu dem Bild auf „Instagram“ schrieb der 31-Jährige: „Und was machst du an deinem Sonntag?“

„Tokio Hotel“ haben übrigens eine Neuauflage von ihrer Single „Durch den Monsun“ aufgenommen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos