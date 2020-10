Bill Kaulitz und die neue Version von „Durch den Monsun“

“Tokio Hotel” feierten 2005 mit ihrer Single „Durch den Monsun“ ihren Durchbruch. Zum 15. Geburtstag des Songs haben die Brüder Tom und Bill Kaulitz eine neue Version davon aufgenommen. Das Video unterscheidet sich zum Original.

Was sie damit ausdrücken wollen, das verriet Bill im Interview mit „t-online“. Er sagte: „Wir haben versucht mit dem Video das gleiche zu machen, wie mit der Neuaufnahme des Songs. Es ist recht nostalgisch. Wir haben noch einmal unsere größten Momente Revue passieren lassen und versucht diese ins Hier und Jetzt zu holen. Trotzdem eröffnen wir sozusagen eine neue Welt in dem Video und haben den Lyrics eine ganz neue Bedeutung gegeben. Es geht um die Welt und wie sie heute ist. Wir stecken 2020 ja alle in dem gleichen Schlamassel. Trotzdem gibt es die Hoffnung, dass am Ende doch alles gut wird.“

Übrigens war Bill Kaulitz der Fan-Rummel oftmals zu viel.

Foto: (c) Sony Music