Billboard Music Awards 2020: „En Vogue“ mit altem, aktuellem Song

Die Billboard Music Awards 2020 waren voller Botschaften sozialer Gerechtigkeit. In vielen Dankesreden wurde eine Veränderung gefordert. Aktueller denn je passt da der Song „Free Your Mind“ von „En Vogue“ aus dem Jahr 1992. Diesen hat die Band zum Abschluss der Verleihung am Abend des 14.10. aufgeführt. Darin wird zu Respekt und Akzeptanz aufgerufen. Der Refrain lautet: „Befreie deinen Geist und der Rest wird folgen. Sei farbenblind, sei nicht so flach.“

Auch Moderatorin Kelly Clarkson bezeichnete ihn als „genauso aktuell wie damals.“

Der Gewinner des Abends ist übrigens Post Malone.