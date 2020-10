Billboard Music Awards 2020: Lizzo – „Nutze deine Macht“

Bei den diesjährigen Billboard Music Awards konnte Lizzo die Trophäe in der Kategorie „Bestverkaufter Künstler“ für sich gewinnen. Sie trug ein schwarzes Kleid mit der weißen Aufschrift „Wählen“.

Und weil das Kleid noch nicht genug aussagt, sagte sie in ihrer Dankesrede: „Ich habe viel über Unterdrückung und die Stimmen nachgedacht, die sich weigern, unterdrückt zu werden. Und ich frage mich: ‚Würde ich jetzt hier stehen, wenn nicht die großen schwarzen Frauen sich geweigert hätten, ihre Stimmen unterdrücken zu lassen? ‚ Ich möchte jetzt nur sagen, wenn Sie zu Hause sind und dies sehen und darüber nachdenken, sich als würdig zu verändern, ist dies Ihr Zeichen, um sich treu zu bleiben. Lassen Sie mich Ihnen alles sagen: Wenn die Leute es versuchen, etwas zu unterdrücken, ist es normalerweise so, weil dieses Ding Macht hat – sie haben Angst vor deiner Macht. Es gibt Macht in dem, wer du bist. Es gibt Macht in deiner Stimme. Also, ob durch Musik, Protest oder dein Wahlrecht, nutze deine Macht, benutze deine Stimme und lass dich nicht unterdrücken!“

Auch Billie Eilish rief in ihrer Dankesrede zur Wahl auf.

