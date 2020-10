Billie Eilish begeistert mit Video für „Bond“-Song

Vorgestern Abend (01.10.) hat Billie Eilish das offizielle Musikvideo ihres „Bond“-Songs „No Time To Die“ veröffentlicht und ihren Fans damit erneut bewiesen, warum sie aktuell eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten ist.

In dem Clip, der in Schwarz-Weiß gehalten wurde, steht die Sängerin ganz minimalistisch vor dem Mikro und performt den Song, während nebenbei Ausschnitte aus dem neuen „Bond“-Streifen gezeigt werden. Ihre Fans sind begeistert, wie sie in den Kommentaren auf „YouTube“ zum Ausdruck bringen. Dort heißt es beispielsweise: „Können wir bitte mal darüber reden, wie großartig das Visuelle des Songs ist?“ Und: „Ein wunderschönes Video für einen wunderschönen Song.“

Billie Eilish ist übrigens die jüngste Interpretin, die bisher einen „Bond“-Song gesungen hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos