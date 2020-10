Billie Eilish will endlich wieder auf einer Bühne stehen. Also performt die Sängerin einfach via Livestream für ihre Fans.

Auf „Instagram“ kündigte sie deswegen an: „Ich vermisse es, Shows zu geben so sehr. Deswegen werde ich am 24. Oktober einen Livestream abhalten und ich kann es nicht erwarten, wieder zu performen. Holt euch jetzt eure Tickets!“

Und die gibt es unter „livestream.billieeilish.com“.

