„Blackpink“ und der gemeinsame Song mit Cardi B

Das neue Album der K-Pop-Band „Blackpink“ enthält auch eine Kollaboration mit Cardi B.

Das hat die Band via „Instagram“ bekanntgegeben. Dort haben sie eine Tracklist des Albums veröffentlicht und der vierte von acht Songs heißt: „Bet You Wanna“ (feat. Cardi B). Auf dem Album sind außerdem die schon veröffentlichten Songs „How You Like That“ und die Kollaboration mit Selena Gomez „Ice Cream“.

Das Album kommt übrigens am 2. Oktober raus. Vorher gibt es sogar noch ein Live-Event.

Foto: (c) Universal Music