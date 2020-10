„Blondie“: Debbie Harry über ein neues Album

Ein neues Album von „Blondie“ ist bereits in Sicht. Allerdings müssen sich die Fans darauf noch ein wenig gedulden, wie Frontfrau der Musikzeitschrift „NME“ erzählte.

Wörtlich sagte sie: „Es gibt einiges in Demoform, aber wir haben es noch nicht fest umgesetzt, denn wir waren noch nicht in der Lage, ins Studio zu gehen. Die Songs sind noch nicht komplett in Form. Wir sind noch in der Anfangsphase.“

Das letzte Album von „Blondie“ trug den Titel „Pollinator“ und erschien im Mai 2017.

